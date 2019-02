Spreekuur burgemeester nu ook op afspraak Antoon Verbeeck

28 februari 2019

09u26 0

Inwoners van Sint-Katelijne-Waver die iets willen bespreken met burgemeester Kristof Sels (N-VA) kunnen vanaf nu een afspraak maken voor zijn spreekuur. Iedere dinsdag van 19 tot 20 uur en elke eerste en derde vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur houdt de burgervader spreekuur. “Vooral op dinsdagavond gebeurt het dat mensen even moeten wachten tot een vorig gesprek is afgelopen. Om mensen dit tijdsverlies te besparen, kunnen ze nu ook bij mij een afspraak maken, vergelijkbaar met de andere diensten van het gemeentehuis waar dit al enige tijd kan. Dan moeten ze niet, of hoogstens maar heel even, wachten”, klinkt het. Een afspraak maken doe je via de gemeentelijke website www.skw.be/afspraak of je kan ook bellen naar het gemeentehuis. “Uiteraard kunnen mensen ook nog steeds zonder afspraak terecht op het spreekuur. Dan moet je wel je beurt afwachten. Mensen met een afspraak op het uur van hun afspraak krijgen voorrang. Ik raad dus aan om een afspraak te maken. Dat is maar een kleine moeite, maar biedt wel grote voordelen”, besluit de burgemeester.