Sporthal wordt fuifzaal voor kinderen 20 juni 2018

Het gemeentebestuur nodigt alle kleuters en kinderen van het eerste leerjaar uit voor de Kleuterinstuif die vandaag doorgaat. Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen zij zich in sporthal Bruultjeshoek, Wavervelden 14, uitleven op springkastelen, spelen met de wescoblokken en crossen met de fietsjes en steps. Aan de ouders wordt gevraagd om een oogje in het zeil te houden. De toegangsprijs bedraagt 2 euro per kind.





(AVH)