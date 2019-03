Sportdienst stoomt je klaar voor Kadodderloop Antoon Verbeeck

21 maart 2019

De gemeentelijke sportdienst start op vrijdag 29 maart met een voorbereidingsprogramma voor de Kadodderloop, een loopevenement dat georganiseerd wordt door de gemeente. “Tien weken lang werken we samen toe naar 3, 5 of 10 kilometer”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA), die bevoegd is voor het sportbeleid in Sint-Katelijne-Waver. “Wordt het uw eerste loopervaring? Dankzij onze ervaren ‘start to run’-begeleiders haalt u uw doel. Bent u al een gevorderde loper? Dan zorgen onze begeleiders voor een programma op maat. Alle deelnemers krijgen een persoonlijk programma. Eén keer per week komt iedereen samen om in groep te lopen.” Dat is op vrijdag van 19 tot 20 uur aan het gemeentehuis. De overige trainingen werken deelnemers zelf af. De Kadodderloop vindt plaats op vrijdag 7 juni. Meer info en inschrijven bij de sportdienst.