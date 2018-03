Speurhond vat inbreker (45) 06 maart 2018

Een 45-jarige man uit Oekraïne is afgelopen weekend opgepakt nadat hij had ingebroken in een serrencomplex langs de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver. Meteen na de melding van de inbraak, kwam de politie massaal ter plaatse. Er werd ook een speurhond van de federale politie ingezet. Na een intense zoekactie werd de veertiger ingerekend. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket. De man zou geen onbekende zijn voor het gerecht. "De man moest voor de onderzoeksrechter verschijnen. Hij werd aangehouden", licht parketwoordvoerder Peter Peereboom nog toe. (TVDZM)