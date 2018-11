Sociale dienst verhuist naar gemeentehuis Antoon Verbeeck

09 november 2018

12u46 0 Sint-Katelijne-Waver De maatschappelijk werkers van het OCMW verhuizen volgende week naar het gemeentehuis. Vanaf donderdag 15 november kunnen de klanten van de sociale dienst terecht in het gemeentehuis.

“Het voorbije jaar vonden er verbouwingswerken plaats in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver. Dit was nodig om de zeventien medewerkers van het OCMW een plek te geven in het gebouw. Van deze gelegenheid werd ook gebruikt gemaakt om elf nieuwe spreeklokalen te bouwen”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA).

“Om deze wijzigingen mogelijk te maken hebben we de indeling van het gemeentehuis grondig door elkaar gehaald. Alle medewerkers kregen het afgelopen jaar een andere werkplek.”

In 2017 werd in samenwerking met de stad Mechelen Zorgbedrijf Rivierenland opgericht. Onder andere het woonzorgcentrum en dienst thuiszorg van het OCMW werden ondergebracht bij het zorgbedrijf. Binnen het OCMW bleef enkel de sociale dienst actief. “Het leek ons dan ook logisch dat zij onderdak zouden vinden in het gemeentehuis. Het kantoor in de Wilsonstraat zal in de toekomst volledig in gebruik genomen worden door de medewerkers van Zorgbedrijf Rivierenland”, aldus OCMW-voorzitter Odette Vercraeye (N-VA).