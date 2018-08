Slemlaag Wolvenstraat 06 augustus 2018

In de Wolvenstraat wordt in de week van 13 augustus een rode slemlaag aangebracht. Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus wordt de straat afgesloten voor alle verkeer. Van maandag 13 tot en met woensdag 15 augustus blijft verkeer mogelijk. Die dagen vinden er freeswerken plaats en worden de niveauverschillen tussen de betonplaten geëgaliseerd. Op donderdag en vrijdag worden de slemlagen aangebracht. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. De bewoners ontvangen deze week meer informatie via een bewonersbrief. (AVH)