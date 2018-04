Slager opent pop-up winkel op 100 meter van vaste zaak 07 april 2018

Slagerskoppel Hans Op de Beeck en Ann Gielkens hebben een pop-up slagerij geopend in de Wilsonstraat, op zo'n 100 meter van hun eerste winkel in de Stationsstraat. Tot het voorjaar van 2019 wordt er in die laatste straat gewerkt. De slagerij van Hans en Ann is daardoor enkele maanden onbereikbaar. "Omdat we geen klanten willen verliezen, hebben we nu een tijdelijke winkel geopend op zo'n 100 meter van onze slagerij. Het is een dure oplossing, maar zo kunnen we tenminste onze kranten bedienen en nog steeds ons brood verdienen", legt Hans uit. "Het aanbod blijft hetzelfde als in onze slagerij, maar vlees bewerken doen we wel nog steeds in onze oude locatie." (AVH)