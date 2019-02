Skwinkeliers trakteren skwinkelaars op gedichten voor valentijn Wannes Vansina

01 februari 2019

16u31 0

Vandaag vonden de inwoners van Sint-Katelijne-Waver een flyer in de bus die ze bij 77 deelnemende handelaars kunnen inruilen voor een dichtbundel. De ‘skwinkeliers’ willen op deze manier hun klanten – de skwinkelaars – trakteren voor valentijn. “Schrijver Geert De Kockere heeft voor elke deelnemende handelszaak een gedicht op maat geschreven. Deze hebben we gebundeld in een minialbum om uit te delen aan onze klanten”, legt Liesbet Vleugels, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver uit. De gedichten kregen ook een plek in de winkels. Niet alle zijn nieuw: enkele jaren terug liet een aantal handelaars al eens een gedicht schrijven. Niet-inwoners van Sint-Katelijne-Waver die het bundel graag zouden bezitten, kunnen de flyer downloaden op www.skwinkel.be.