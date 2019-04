Sint-Ursula-Instituut breidt muziekaanbod uit met gerestaureerde violen Els Dalemans

02 april 2019

18u38 0 Sint-Katelijne-Waver De leerlingen van het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kunnen zich voortaan uitleven op twee violen. De muziekinstrumenten werden gerestaureerd door leerlingen van PTS Boom en krijgen een plekje in de pianogalerij op school.

“Onze school heeft een eigen pianogalerij, die bestaat uit een 30-tal pianokamertjes met een buffetpiano en twee krukjes. Deze piano’s werden in de jaren 1898-1899 gemaakt door Franse, Duitse en Belgische pianobouwers. De zusters op school gaven decennialang les in de pianogalerij, maar samen met de laatste zusters verdween ook die traditie”, zegt Ann Vanhaeren van het Sint-Ursula-Instituut.

“Twee jaar geleden openden we de pianogalerij weer, zodat leerlingen die muziekschool volgen of gevolgd hebben er tijdens de middagpauze kunnen oefenen. Heel toevallig kunnen we dit aanbod nu verder uitbreiden. In een kast op school vonden we enkele violen, die spijtig genoeg helemaal stuk waren. We contacteerden daarom de leerlingen muziekinstrumentenbouw van PTS Boom. Zij restaureerden 2 violen, en kwamen deze dinsdag plechtig overhandigen op school. Voortaan kunnen onze leerlingen dus ook hun kunnen tonen op de viool.”

“Het is heel leuk om ‘s middags op school die muziek te horen, en de leerlingen samen te zien oefenen. Sommigen brengen nu ook zelf hun gitaar mee naar school. Mogelijk wordt ons muziekaanbod nog verder uitgebreid, want een collega vond net ook een oude contrabas. Wie weet welke schatten hier nog verstopt zitten? Al denk ik dat we de vondst van een drumstel toch stil zouden houden... (lacht).”