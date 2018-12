Seminariegebouw Borgerstein wordt appartementsgebouw met lokalen voor dokters en kinesisten Antoon Verbeeck

06 december 2018

15u50 0 Sint-Katelijne-Waver Het seminariegebouw van Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver wordt in de toekomst een appartementsgebouw met ruimte voor een aantal dienstverlenende functies, zoals een kinesistenruimte en dokterswachtzaal. De nieuwe bestemming zal echter niet voor meteen zijn. Het consortium dat het gebouw in handen heeft, wil zich eerst focussen op de ontwikkeling van nieuwe zorggebouwen.

Op 4 juli wees de raad van bestuur van Borgerstein vzw de projectontwikkeling van de site toe aan THV Bergesteyn, een consortium van projectontwikkelaars CORES Development en VANHOUT Projects. Deze partners zullen in een eerste fase nieuwe zorggebouwen voor zeventig personen met een beperking die nood hebben aan gespecialiseerde zorg realiseren. Daarnaast wordt in de nieuwe gebouwen ook dagondersteuning voorzien voor alle permanente bewoners, alsook voor de vijftig externe cliënten. De zestig huidige bewoners zullen dan weer de site Borgerstein verlaten en hun intrek nemen in drie nieuwe inclusieve woonprojecten in de stad Mechelen. Tot slot zullen de twee huidige woonzorgcentra Huize Sinte-Angela in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en De Beiaard worden samengebracht in één nieuw gebouw. “Momenteel zijn we volop bezig met het verkrijgen van alle vergunningen voor het ganse project. Half november werd de verkavelingsvergunning voor de hele ontwikkeling ingediend bij het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver. Dit laat ons toe om nadien de bouwvergunning aan te vragen. Als alles volgens plan verloopt en de gemeente de ontwerpen voor verkaveling, gebouwen en wegen kan goedkeuren tegen de vakantieperiode van 2019, kunnen de werken na het bouwverlof worden aangevat”, zegt Jan Gysen, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Borgerstein vzw.

Dienstverlening

De oplevering van de nieuwe zorggebouwen is voorzien in het tweede semester van 2021. In diezelfde periode verlaat de vzw Borgerstein het monumentale seminariegebouw, waarvan de lokalen worden omgebouwd naar appartementen en ruimtes voor dienstverlenende functies. “De groep THV Bergesteyn koos in eerste instantie voor een hotelfunctie in het seminariegebouw, waarbij de aula’s van het gebouw zouden gebruikt worden voor lezingen. Dat concept werd door het gemeentebestuur niet aanvaard. Het consortium kwam dan met het plan van appartementen in combinatie met lokalen voor dienstverlenende functies, zoals een kinesistenruimte en dokterswachtzaal.”

Erfgoedwaarde

Het uitzicht van de voorgevel blijft dus behouden, net als de kapel en andere elementen met een grote erfgoedwaarde. De overige gebouwen zullen in belangrijke mate worden vernieuwd. Het concept van twee binnenkoeren moet in principe ongewijzigd blijven, maar dat kan perfect gerespecteerd worden door de komst van een nieuwbouw in plaats van het huidige verbindingsgebouw. Begin volgend jaar zal men pas echt werk kunnen maken van het ontwerp, en dan zal alles afhangen van de goedkeuring van het gemeentebestuur. “Het consortium wil zich eerst focussen op de komst van de nieuwe zorggebouwen. Pas wanneer deze eerste fase is afgerond, zal er intensiever worden gewerkt aan de nieuwe bestemming van het seminariegebouw”, besluit Gysen.