Secundaire scholen creëren meer plaats met Vlaamse subsidie Antoon Verbeeck

14 december 2018

15u13 0 Sint-Katelijne-Waver De secundaire scholen College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver en het Sint-Ursula-Instituut in deelgemeente Onze-Lieve-Vrouw-Waver ontvangen van de Vlaamse overheid financiële middelen om infrastructuurwerken uit te voeren om de komende jaren meer leerlingen in de eerste graad in te schrijven. Alles samen zouden de twee scholen de komende jaren zo’n 450 extra plaatsen creëren.

Het gemeentebestuur maakte samen met de scholen een dossier op en diende een aanvraag in bij de Vlaamse regering. Vlaanderen kent nu een subsidie toe van 1.866.000 euro, te verdelen over de twee scholen. In onderling overleg beslisten de directies dat 840.725,275 euro gaat naar College Hagelstein en 1.025.274,725 euro naar het Sint-Ursula-Instituut. De subsidies zijn 60 procent van de totale kostprijs van de projecten, de overige 40 procent wordt betaald door de scholen. “College Hagelstein wil investeren in een high-tech Science Lab , goed voor 140 à 160 extra leerlingen. Het Sint-Ursula-Instituut wil met twaalf klassen uitbreiden, waardoor het maar liefst 300 extra leerlingen kan onderwijzen. De scholen willen zo inspelen op de nieuwe bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen en de daarmee gepaard gaande capaciteitsbehoeften”, weet schepen van Onderwijs Ronny Slootmans (SAMEN ANDERS).

“College Hagelstein bouwt met deze capaciteitsmiddelen een high-tech Science Lab in het kader van ‘STEM for All’, goed voor een gespreide extra instroom van 150 leerlingen. De goedkeuring van het volledige dossier komt er na 15 januari 2019. We zijn op dit moment in onderhandelingen met architecten”, legt Ingeborg De Cooman van College Hagelstein uit. “In totaal zal het Science Lab voor een totaal van 1.4 miljoen euro gebouwd worden. De school, in casu het schoolbestuur KITOS vzw, investeert ook nog 40 procent aan eigen middelen. Dankzij de schaalvergroting van het schoolbestuur zal College Hagelstein dus nog verder kunnen investeren in de verdere uitbouw van haar talentmodules Latijn, STEM en Taal en Media.”

“In het Sint-Ursula-Instituut komt er geen nieuwbouw aangezien onze gebouwen beschermd erfgoed zijn”, reageert Ann Vanhaeren, communicatiemedewerker van de school. “We maken gebruik van de huidige infrastructuur en zullen een andere invulling geven aan de huidige lokalen. Zo verhuisden de administratieve diensten bijvoorbeeld al naar een andere locatie in het gebouw om plaats te maken voor meer klaslokalen. Ook door het gebruik van de iPad zullen het aantal computerlokalen afnemen en gebruikt worden als klaslokalen.” Het verbouwingsdossier werd door het Sint-Ursula-Instituut al volledig voorbereid in samenwerking met het architectenbureau. “Van zodra de toezegging en goedkeuring van de overheid komt, staat de school klaar om met de bouw te starten. Gebaseerd op de ervaring die we als school in bouwdossiers hebben, gaan we ervan uit dat de nieuwe lokalen in gebruik zullen genomen worden op 1 september 2020.”