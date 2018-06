Schepen Tom Ongena trekt lijst Samen Anders 09 juni 2018

Eerste schepen van Sint-Katelijne-Waver Tom Ongena trekt op 14 oktober de lijst van Samen Anders, de gemeenschappelijke lijst van Open Vld, sp.a en SKW+. De 42-jarige jurist wist als lijsttrekker van Samen Anders in 2012 een plaats in de meerderheid te bemachtigen. Iets dat hij dit jaar wil overdoen. "Stuk voor stuk zijn de kandidaten van Samen Anders ingeworteld in onze gemeente. We hebben allemaal een andere achtergrond, maar wel één duidelijk gemeenschappelijk doel: onze gemeente nog beter maken", aldus Ongena. (AVH)