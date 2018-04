SAMEN ANDERS vraagt mening van 6.000 gezinnen 20 april 2018

SAMEN ANDERS gaat de komende weken langs bij zowat 6.000 gezinnen in de gemeente om te polsen naar hun mening. Het kartel van Open Vld, sp.a en SKW+ legt 26 voorstellen voor, met telkens 5 specifiek voor het woongebied van de ondervraagden. Vanaf volgende zaterdag tot en met zaterdag 30 juni gaat SAMEN ANDERS elke week op stap in een andere wijk. "Onder impuls van SAMEN ANDERS heeft het bestuur de voorbij jaren werk gemaakt van meer inspraak en betrokkenheid bij het beleid", zegt lijsttrekker Tom Ongena. "We willen op de ingeslagen weg verder gaan en geven nu de mensen de kans om mee te schrijven aan ons programma voor de komende zes jaar." (AVH)