Rioleringswerken Fortsesteenweg 01 augustus 2018

Sint-Katelijne-Waver Nu het bouwverlof afgelopen is, gaan de werken in de Stationsstraat opnieuw van start.

De komende weken starten de rioleringswerken in de Fortsesteenweg, richting Stationsstraat, en wordt er begonnen aan de heraanleg van het kruispunt Stationsstraat-Markt-Duffelstesteenweg. Voor de rioleringswerken in de Fortsesteenweg wordt het stuk straat volledig afgesloten. De werken aan de rotonde Heisbroekweg - Mussepi zijn klaar, zodat de Heisbroekweg opnieuw volledig berijdbaar is in beide richtingen. Deze werken duren enkele weken. Tijdens de heraanleg van het kruispunt Stationsstraat-Markt-Duffelstesteenweg blijft verkeer rond de Markt mogelijk. Wie uit de Duffelsesteenweg komt of deze wil inrijden, moet omrijden via de Offendonkstraat en Halewijnstraat.





Kruispunt Stationsstraat

Op 17 augustus start de aanleg van het kruispunt van de Stationsstraat met de Fortsesteenweg. Eind augustus moet dit klaar zijn. Gemotoriseerd verkeer moet een tweetal weken lang omrijden via de Liersesteenweg, R6 en Heisbroekweg. Fietsers kunnen passeren via een aparte doorgang. Eind augustus zullen ook de werken in de ondergrond van de Stationsstraat tussen de Heisbroekweg en de Pleinstraat klaar zijn. De aannemer kan dan overgaan tot het leggen van de onderlaag van de asfaltverharding.





(AVH)