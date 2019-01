Riolerings- en wegeniswerken in Zonstraat en Bredeheide Antoon Verbeeck

16 januari 2019

In de Zonstraat en een deel van de Bredeheide start op maandag 4 februari de aanleg van een nieuwe riolering en nieuwe straatinfrastructuur. “In de Zonstraat en de Bredeheide ligt nog er geen gescheiden riolering. In opdracht van het gemeentebestuur en Pidpa-HidroRio legt de firma Houwelyckx een nieuwe, gescheiden riolering en een nieuwe weginfrastructuur aan. In de Bredeheide gaat het momenteel enkel over het stuk van huisnummer 27 tot en met huisnummer 53. De rest van de straat volgt later. Recht tegenover Bredeheide 53 komt een nieuw pompstation”, deelt de gemeente mee. De werken nemen 150 werkdagen in beslag. In het voorjaar van 2020 zouden ze afgerond zijn.