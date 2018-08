Referendum Samen Anders: "Ons beleid wordt gesmaakt" 23 augustus 2018

02u40 0 Sint-Katelijne-Waver 8 op 10 inwoners van Sint-Katelijne-Waver vinden dat de gemeente er de voorbije jaren op is vooruitgegaan. Dat blijkt uit het 'tweede grote referendum' van politieke partij Samen Anders.

"589 gezinnen namen deel aan onze bevraging, die meteen de grootste ooit is in onze gemeente", zegt lijsttrekker Tom Ongena. "Bij het eerste Grote Referendum in 2012, vond meer dan de helft van de deelnemers dat de gemeente er net niet op vooruit was gegaan. Dit toont aan dat het nieuwe beleid op steun kan rekenen.





Ook op onze 26 concrete voorstellen werd enthousiast gereageerd. We willen mensen nog meer betrekken bij het beleid, blijven inzetten op verkeersveiligheid en extra investeren in groene en propere buurten en wijken. De grootste steun was er voor de uitbreiding van het digitaal loket, het bewaren van de open ruimte in onze gemeente, een betere busverbinding tussen de kernen en met het nieuwe ziekenhuis, nieuwe fietsverbindingen en fietsstraten en de verlaging van de personenbelasting naar zeven procent. Verder staat de vernieuwing van de stationsomgeving hoog op het verlanglijstje, in Waver snakt men naar de heraanleg van de Berlaarbaan en de Molenstraat, in Elzestraat wil men graag een veilige fietsverbinding naar het nieuwe ziekenhuis. In Pasbrug tot slot droomt men van een speelbos in Pasbrugbos."





