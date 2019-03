Reconstructie van mesaanval op escorte (30) moet duidelijkheid scheppen: “Verdachte werkte goed mee” Tim Van der Zeypen

27 maart 2019

21u45 0 Sint-Katelijne-Waver In het huis van Jelle V.B. in het centrum van Sint-Katelijne-Waver hebben gerecht en politie woensdag een reconstructie gehouden van een steekpartij eerder deze maand. Daarbij raakte een escortdame (30) uit Antwerpen ernstig gewond. De verdachte werkte volgens het parket goed mee, over het motief is nog niets bekend.

De Lemanstraat in het centrum van Sint-Katelijne-Waver werd gisteren hermetisch afgesloten tussen de Markt en het gemeentehuis. Vrij snel werd duidelijk dat het gerecht geen pottekijkers wou tijdens de wedersamenstelling van de steekpartij die op 8 maart plaatsvond. De omgeving rond de woning werd afgesloten met herashekken en doeken, de politie stelde een grote perimeter in.

Vijf messteken

De dertigjarige Jelle V.B. haalde begin deze maand verschillende keren uit met een mes en verwondde daarbij een escorte, kort nadat hij de twee seks hadden gehad. De twee zouden elkaar al langer kennen en hadden in het verleden ook al seksuele betrekkingen met elkaar. De vrouw kon ontkomen maar liep een vijftal messteken op in de hals, het hoofd, de schouders, de rug en de arm. Een omstander bood de eerste zorgen toe en bracht haar vervolgens over naar het ziekenhuis in Antwerpen voor verzorging.

De vrouw raakte ernstig gewond bij het incident maar haar toestand is intussen beter. Ze mocht het ziekenhuis al verlaten. De dertiger vluchtte weg en kon later op de avond gearresteerd worden bij zijn vader in Mechelen. Sindsdien zit hij in de cel. Het gerecht in Mechelen en de speurders van de lokale politiezone Bodukap verdenken de dertiger van poging moord.

Vier uur

Voor het eerst sinds de feiten begin deze maand mocht V.B. vanmiddag de gevangenis verlaten en terugkeren naar zijn woning in de Lemanstraat boven de computer- en vapestore die hij overigens zelfstandig uitbaat. Omstreeks 15.00 uur werd hij met een politiecombi aangevoerd en moest hij de speurders, het parket én onderzoeksrechter Kris Lavens uitleggen en tonen wat er die bewuste avond heeft afgespeeld.

De wedersamenstelling duurde in totaal net geen vier uur. De dertiger werd de hele tijd bijgestaan door zijn advocaat. Ook de escorte en haar advocate woonden de reconstructie bij. Volgens de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket vond er geen confrontatie plaats tussen de twee. Beiden zouden volgens onze informatie wel afzonderlijk hun versie van de feiten hebben verteld.

“Goed meegewerkt”

Omstreeks 19.00 uur werd de reconstructie afgeblazen en werd de verdachte opnieuw overgebracht naar zijn cel in de gevangenis van Mechelen. Het parket was karig met informatie. “Wat we wel kunnen meedelen is dat dat verdachte goed heeft meegewerkt”, luidt het in een korte mededeling. Het onderzoek naar de steekpartij gaat nu intussen verder.

Ook over het motief heerst e nog heel wat onduidelijkheid en wilde het parket vanavond eveneens niet communiceren.