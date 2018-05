R6 tijdelijk afgesloten 26 mei 2018

Tot en met zondag 22 uur wordt de R6 tijdelijk afgesloten vanaf de rotonde Heisbroekweg tot aan het kruispunt met de Liersesteenweg aan de zijde van Sint-Katelijne-Waver. Het verkeer moet omrijden. "In de vierde fase van de werken wordt de riolering op de Liersesteenweg aan de zijde Sint-Katelijne-Waver vernieuwd. Op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg, zijde Sint-Katelijne-Waver, moet een doorsteek van de riolering geplaatst worden. Daarom wordt een deel van de R6 tijdelijk afgesloten. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, voeren we de werken dit weekend uit", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Het verkeer kan omrijden via de Heisbroekweg, Drevendaal, Stationsstraat, Hertstraat en Liersesteenweg. Rechts afslaan van op de Liersesteenweg naar de R6 richting Mechelen blijft mogelijk. Vrachtverkeer volgt de omleiding via de Beukheuvel.





(AVH)