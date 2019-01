Project moet kwaliteit huisvesting seizoensarbeiders verbeteren Antoon Verbeeck

30 januari 2019

De gemeente Sint-Katelijne-Waver is in het project ‘Mijn bedrijf, jouw thuis’ gestapt. Door deel te nemen aan het project, wil het gemeentebestuur de kwaliteit van de huisvesting van seizoensarbeiders verbeteren en de land- en tuinbouwers hierbij helpen. Het tuinbouwbedrijf van Mark en Ria Vertommen in de Bredeheide zal als voorbeeldbedrijf meewerken aan dit project. “Sint-Katelijne-Waver is een gemeente met heel wat land- en tuinbouwbedrijven. Deze bedrijven doen regelmatig een beroep op seizoensarbeiders. Gezien de taalbarrière, beperkte verblijfsduur en geringe kennis van de wetgeving van de seizoensarbeiders zorgt hun werkgever meestal voor een tijdelijk onderkomen. Deze oplossingen voldoen vaak niet aan de stedenbouwkundige voorschriften en aan de vereisten inzake woonkwaliteit”, aldus Sven Verelst (CD&V), schepen van Land- en tuinbouw. ‘Mijn bedrijf, jouw thuis’ is een project van IGEMO, Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen, IOK en de Boerenbond.