Politiezone Bodukap controleert tijdens winterprik: 101 snelheidsovertredingen Antoon Verbeeck

25 januari 2019

09u19 0 Sint-Katelijne-Waver Politiezone Bodukap heeft op dinsdag 22 januari tussen 07.20 uur en 20.30 uur op verschillende plaatsen in de gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte bemande snelheidscontroles gehouden.

In de bebouwde kom, waar een snelheidsbeperking van 50 kilometers per uur geld, werden 988 voertuigen op snelheid gecontroleerd. “In totaal werden er 74 snelheidsovertredingen vastgesteld, hetzij bij 8,3 procent van de gecontroleerde voertuigen. De maximum gemeten snelheid bedroeg 82 kilometers per uur, hetzij 1,64 maal de maximum toegelaten snelheid”, zegt Marc Dondeyne, diensthoofd Verkeer van de politiezone. “In zone 70 werden 829 voertuigen op snelheid gecontroleerd. In het totaal werden er 27 snelheidsovertredingen vastgesteld, wat 3,3 procent is van de gecontroleerde voertuigen. De maximum gemeten snelheid bedroeg 98 kilometers per uur, 1,4 maal de maximum toegelaten snelheid.”

“We moeten jammer genoeg vaststellen dat heel wat weggebruikers niet alleen de snelheidsbeperkingen negeren, maar ook de waarschuwingen van de weerkundige diensten in de wind slaan. We moeten ook vaststellen dat ondanks het gladde wegdek, de overschrijding van de maximaal toegelaten snelheid in bepaalde gevallen aanzienlijk is. De overtreders brengen hierdoor mogelijk niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. De lokale politie Bodukap zal de snelheidscontroles verder zetten, ook in barre weersomstandigheden”, klinkt het.