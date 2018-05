Politie vindt drugs tijdens huiszoeking in ander dossier 02 mei 2018

Sam A. (35) uit Sint-Katelijne-Waver riskeert acht maanden cel en 8.000 euro met probatie-uitstel. De dertiger stond terecht voor drugsbezit. En dat was volgens het parket niet de eerste keer. Een half jaar voordat deze feiten aan het licht kwamen, werd hij voor gelijkaardige feiten veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel. "Meneer heeft dus duidelijk een probleem en de druk op de ketel om van zijn verslaving vanaf te geraken moet verhoogd worden", zei de openbaar aanklager maandag op zitting. Hij koppelde aan de straf met uitstel een behandeling voor zijn drugsverslaving.





De drugs werd deze keer gevonden tijdens een huiszoeking in het kader van een poging doodslag begin 2018. Het ging om speed, cannabis en GHB. Buiten de GHB was alles naar eigen zeggen voor eigen gebruik. De verdediging verzette zich niet tegen een straf met uitstel.





Of ook rechter Erika Colpin dit de juiste straf vindt, weten weten we op 28 mei. (TVDZM)