Politie betrapt twee autobestuurders onder invloed van drugs TVDZM

15 januari 2019

09u20 0

Zowel in langs de Tinstraat in Putte als op de R6 ter hoogte van Sint-Katelijne-Waver heeft de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) een alcoholcontrole gehouden. “In Putte werden er 311 ademtest afgenomen, in Sint-Katelijne-Waver moesten 178 autobestuurder blazen”, klinkt het bij de politiezone. In totaal werden er twee rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Deze bestuurders testten positief op het gebruik van drugs in het verkeer.