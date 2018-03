Pianiste Margot (22) op de planken in eigen dorp 16 maart 2018

02u58 0

De Waverse Margot Verstraeten staat vanavond op het podium van Katelijne Klassiek. De 22-jarige pianiste maakte vorig jaar zo'n goede beurt tijdens het muziekevenement, dat de organisatie haar opnieuw heeft uitgenodigd.





"Sinds mijn zevende speel ik al piano. Ik heb het niet van vreemden, want mijn vader is gitarist en mijn moeder geeft vioolles. Mijn drie broers hebben ook de muziekmicrobe meegekregen", zegt Margot, studente aan het Lemmensinstituut in Leuven. "Ik ben er mijn Masteropleiding aan het afronden en krijg er les van onder andere concertpianist Liebrecht Vanbeckevoort. Ik heb ondertussen wel wat optredens op mijn teller staan, maar Katelijne Klassiek is toch iets speciaal. Het is fijn om in jouw eigen dorp te laten zien wat je kan."





Katelijne Klassiek gaat uit van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver, de cultuurraad, het Davidsfonds en vzw Wintertuin. Na Margot is het de beurt aan Tobias Feldmann. Die behaalde in 2015 een vierde plaats op de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool. Feldmann wordt bijgestaan door Boris Kusnezow aan de piano. Katelijne Klassiek start om 20 uur in het oratorium van het Ursulineninstituut. (AVH)