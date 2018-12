Petitie vraagt maatregelen tegen vandalisme: “Geen budget? Wij hebben ook geen budget voor herstellingen aan onze wagens” Wannes Vansina

28 december 2018

14u50 0 Sint-Katelijne-Waver Michel Saey heeft vrijdag een petitie overhandigd aan de burgervader van Sint-Katelijne-Waver om maatregelen te vragen tegen overlast en vandalisme veroorzaakt door dronken fuifgangers en tegen inbraken. Kristof Sels (N-VA) kondigde extra cameratoezicht en een buurtinformatienetwerk aan, maar noemt extra politiepatrouilles onbetaalbaar.

Michel Saey kwam in oktober op bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Vlaams Belang, maar noemt zijn actie niet-politiek. Hij zamelde samen met twee medestanders in het centrum een 300-tal handtekeningen in. De eisen: meer veiligheid door middel van camera’s aan de Markt en de parking Duffelsesteenweg en meer politie-inspecteurs. Zijn eigen wagen was drie keer het doelwit van vandalen op dertien maanden tijd. “Twee keer werd een spiegel afgestampt, een derde keer werden krassen getrokken. Ik ben lang niet het enige slachtoffer. Elk weekend is het wel iets”, zegt Saey. De daders zijn bezoekers van de dancing en de cafés. “Sommigen gaan zich na hun bezoek bevoorraden in de nachtwinkel en nuttigen hun drank dan op de parkings, met overlast en vandalisme tot gevolg.”

Te weinig inspecteurs

De gemeente doet volgens Saey wel iets, maar dat is ontoereikend. “Op de Duffelsesteenweg heeft vier dagen een tijdelijke camera gehangen, wat natuurlijk veel te weinig is.” Daarbij komt dat er volgens Saey een inbrakenplaag is. “Er rijden in de zone maar twee patrouilles rond. Die kunnen natuurlijk niet overal tegelijkertijd zijn. De burgemeester zegt dat er geen budget is voor meer, wij hebben ook geen budget voorzien voor de herstellingen aan onze wagens.” Saey had het geluk om Sels aan te treffen in het gemeentehuis. De burgemeester nam de petitie in ontvangst en luisterde naar de verzuchtingen van de initiatiefnemer. Hij relativeerde de onveiligheidsproblematiek. “Zoveel inbraken en vandalisme gebeuren er niet in onze gemeente, maar elk feit is er een te veel.” Extra politiepatrouilles ziet hij niet zitten, omwille van de kostprijs. “Als we 7 dagen op 7, 24/24 uur een patrouille inzetten, kost ons dat alleen al aan personeel 400.000 à 500.000 euro per jaar, gesteld dat we er al voldoende politiemensen zouden voor vinden. Er is in de regio een tekort aan inspecteurs en hoofdinspecteurs, al hebben we wel het geluk dat ons korps een goede naam heeft en dat volgend jaar een aantal kandidaten die nu nog school lopen bij ons willen beginnen.”

Meer camera’s

Wil de burgemeester dan niks doen? Toch wel. Hij wil meer politiecamera’s aankopen, onder meer voor de Markt en de Duffelsesteenweg. “Daarnaast mogen er ook mobiele bijkomen die kunnen rondgaan om te detecteren waar er veel overlast is.” Hij geeft ook mee dat verschillende buurtinformatienetwerken in de pijplijn zitten. “We hebben er nu al een in Elzestraat, in Waver zijn er BIN’s in opstart. Daarna beginnen we aan het centrum en tenslotte aan Pasbrug.”