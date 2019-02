Personal Assistent van Dimitri Vegas & Like Mike riskeert geldboete voor wapenbezit Tim Van der Zeypen

27 februari 2019

15u45 0 Sint-Katelijne-Waver De Personal Assistent (PA) van het Willebroekse DJ-duo moest zich vanochtend verantwoorden voor het bezit van een wapenstok. Die werd aangetroffen bij een huiszoeking. De huiszoeking kwam er nadat de wijkagent dacht drugs te hebben aangetroffen in de woning van de PA. Alleen bleek die drugs later bloemsuiker te zijn.

De man uit Sint-Katelijne-Waver was vanochtend niet aanwezig op de zitting, hij liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsman Omar Souidi. Die vatte het dossier samen als een aflevering van F.C. De Kampioenen. “Een met een absurd misverstand op het einde”, aldus de strafpleiter. De feiten dateren van vorig jaar. Toen voerde de lokale politie van Bodukap een huiszoeking uit in de woning van de Personal Assistent. “Bij die huiszoeking werd er een telescopische wapenstok aangetroffen in een doos die in de garage stond”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans.

Opmerkelijk is dat de huiszoeking er destijds kwam nadat de wijkagent langs was gekomen bij de PA en in de woning een zakje had opgemerkt met wit poeder. Omdat er gedacht werd dat het om cocaïne ging, werd de ‘vondst’ gemeld bij de politie en gingen speurders over tot een huiszoeking. Na onderzoek bleek het witte poeder in het zakje te gaan om bloemsuiker. “Het was de ludieke uitnodiging voor de première van de film Patser”, verduidelijkte meester Souidi.

“Geen drugs gevonden”

De Katelijnenaar was van de huiszoeking niet op de hoogte. Hij was op het moment van de huiszoeking bovendien niet thuis en dacht eerst dat onbekenden bij hem hadden ingebroken. Pas nadat er contact werd opgenomen met de politie, bleek het om een huiszoeking te gaan. Bij die huiszoeking werden er naast de wapenstok geen drugs of andere strafbare dingen aangetroffen.

Voor het bezit van het verboden wapen stelde de politie een minnelijke schikking van 150 euro voor. “Alleen werd deze niet betaald en gingen we over tot de dagvaarding”, besloot Poelmans. Zij vorderde vandaag een geldboete van achthonderd euro. Ze hield onder meer rekening met het gevulde strafregister van beklaagde. Naast een veroordeling voor een celstraf van negen maanden bestaat dit voornamelijk uit veroordelingen van de politierechtbank.

Grap

Het bezit van de wapenstok werd niet betwist. “Alleen wist mijn cliënt niet meer dat hij dit in huis had”, aldus meester Souidi. “Het was een grap na een vrijgezellenfeest.” Over de minnelijke schikking was de strafpleiter ook duidelijk. “Hij is vaak in het buitenland en zijn administratie is niet altijd even goed in orde. Maar deze minnelijke schikking heeft hij nooit ontvangen. Anders zou hij deze zonder tegenstribbelen gewoon hebben betaald.”

De strafpleiter vroeg aan rechter Suzy Vanhoonacker een eenvoudige schuldigverklaring en een opschorting van straf. Ondergeschikt stelde hij voor om de geldboete met uitstel op te leggen. Of de rechter hierin zal meegaan, weten we op 27 maart.