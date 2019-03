Pasbrug-Nieuwendijk krijgt oplaadpaal voor elektrische wagens Antoon Verbeeck

20 maart 2019

De woonkern Pasbrug-Nieuwendijk krijgt binnenkort een laadpaal voor elektrische wagen. In de gemeente Sint-Katelijne-Waver bevinden zich al verschillende publieke oplaadpalen voor elektrische wagens. Enkel in de kern Pasbrug-Nieuwendijk bevindt zich er nog geen. “Het gemeentebestuur wil deze blinde vlek wegwerken en heeft beslist om een oplaadpaal te plaatsen op de parking van het kerkhof langs de Borgersteinlei. Het plaatsen van de oplaadpaal gebeurt over enkele maanden”, deelt het schepencollege mee.