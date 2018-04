Parking wordt speelplaats HEILIG-HARTSCHOOL WACHT AL 12 JAAR OP UITBREIDING ANTOON VERBEECK

07 april 2018

02u47 0 Sint-Katelijne-Waver De komende weken breidt de Heilig-Hartschool in de Albertstraat de speelplaats van de lagere school uit. De uitbreiding komt op een stuk parking dat voordien in handen was van het gemeentebestuur. De school wacht al twaalf jaar op meer speelruimte voor de kinderen van de lagere school.

De uitbreidingswerken zijn begin deze week gestart. "Een bewuste keuze. Nu de kinderen niet naar school moeten, ondervinden ze geen hinder van de werken. Tijdens de vakantieperiode wordt een muur tussen de huidige speelplaats en de parking afgebroken. Daarna wordt er nog gewerkt aan de aanleg van de speelplaats, maar deze werken zijn qua hinder voor onze leerlingen beperkt. Onze leerlingen hebben tijdens de werken ook nog steeds voldoende ruimte om te spelen", legt directrice An Berghmans uit. "Tijdens de werkzaamheden zal de school alleen toegankelijk zijn via de kleuterschool. Er zijn geen parkeerplaatsen en 'zoen & zoef'zone aan de lagere school, maar we hebben wel een nieuwe 'zoen & zoef'zone' ingericht langs de zijgevel van de school in de Albertstraat. Een verkeersbord geeft ouders die hun kinderen komen afhalen instructies."





223 leerlingen

"Een uitbreiding van de speelruimte staat al zo'n twaalf jaar op ons wensenlijstje. Het leerlingenaantal is in de loop der jaren gestegen tot 223 kinderen, en een kind heeft nu eenmaal voldoende ruimte nodig om te kunnen spelen. De uitbreidingsmogelijkheden op en rond onze schoolsite zijn beperkt. Gelukkig kwam toen de mogelijkheid om een stuk grond van de gemeente over te kopen. Eens de gemeente en het schoolbestuur overtuigd waren en het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) was aangepast, konden we de aankoop afronden."





"Het gaat om een perceel van 167 m², dat aansluit op de school. De gemeente heeft het aan de Heilig-Hartschool voor 23.380 euro verkocht", weet schepen van Onderwijs Ronny Slootmans (Samen Anders). "De school had nood aan een grotere speelplaats en wij zijn tevreden dat we het op deze manier kunnen oplossen. Op de grond liggen er een aantal parkeerplaatsen, maar in de omgeving zijn er nog parkeermogelijkheden voor de ouders en grootouders. De gemeente is ook een stuk parking in de Albertstraat aan het huren. Er is dus nog steeds voldoende plaats om je wagen te parkeren."





Klaar in mei

Als de weersomstandigheden meezitten, zijn de werken in de loop van mei afgerond. "Van speeloppervlakte komt er zo'n derde van de huidige speelplaats bij. Zowel de kinderen als de leerkrachten kijken heel erg uit naar de nieuwe speelplaats. Eens de uitbreiding is afgerond, komen er nog twee speeltuigen, als twee kersen op de taart", besluit Berghmans.