Parket vraagt maand cel voor racistische uitspraken

Het openbaar ministerie in Mechelen heeft gisteren een celstraf gevorderd van een maand met uitstel tegen Maurice T. De man stond terecht voor enkele racistische uitspraken aan het adres van een buurman van zijn stiefdochter. "Meneer zei onder meer 'jij bent een zwarte, ga terug naar uw land. Jullie profiteren al genoeg van het OCMW'", zei de openbaar aanklager. Op de zitting gisteren bleek de beklaagde verbaasd te zijn van zijn dagvaarding. Zijn raadsman Marc Hendrickx voegde toe dat zijn cliënt helemaal geen racist is. "Hij is zelfs peetvader van een gekleurd kind", klonk het. De verdediging vroeg een opschorting van straf. Vonnis op 17 januari. (TVDZM)