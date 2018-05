Parijs maakt kennis met zelfgebouwd voertuig van Thomas More 29 mei 2018

02u48 0 Sint-Katelijne-Waver Tien studenten van Thomas More Campus De Nayer, acht van Ontwerp- en Productietechnologie en twee van Autotechnologie, zijn gisteren naar Parijs vertrokken om deel te nemen aan de Shell Eco-marathon.

Het doel van deze internationale wedstrijd, die eindigt op vrijdag, is om zo ver mogelijk te geraken met een zelfgebouwd voertuig en een liter brandstof. De wedstrijd is een onderdeel van het eindwerk van de studenten. "De studenten hebben alles zelf gedaan", zegt docent Jeroen Mingneau. "Sponsors gezocht, ontwerpen gemaakt, een echte wagen gebouwd... Ze nemen deel in de categorie 'Urban Concept', dat wil zeggen dat er alles op en aan zit om er legaal mee op straat te mogen rijden." De studenten hebben verdergewerkt op het chassis van vorige editie, maar hebben sinds februari tal van vernieuwingen toegebracht. "Zo hebben we een nieuwe computergestuurde aandrijflijn, waardoor onze bestuurder geen gas hoeft te geven. Op deze manier willen we zo weinig mogelijk brandstof verliezen", legt student Jordi Daelemans uit Mechelen uit. "Het waren arbeidsintensieve maanden en we hebben vaak na de schooluren aan het project gewerkt. Vorig jaar heeft onze school geen officieel resultaat kunnen neerzetten, want daarvoor moet je minstens 16 kilometer afleggen zonder dat een of ander onderdeel het begeeft. We hopen het dit jaar beter te doen." (AVH)