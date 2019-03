Overvallers Apple-transporteur blijven in de gevangenis Tim Van der Zeypen

29 maart 2019

14u00 0 Sint-Katelijne-Waver De vier familieleden die eerder deze week werden opgepakt voor de overval op een vrachtwagen met Apple-producten blijven in de cel. Dat besliste de raadkamer vanmorgen. Alle vier ontkennen hun betrokkenheid.

Alle vier leden de familie A., waaronder twee broers en een neef moesten vanmorgen voor de raadkamer in Mechelen verschijnen. Eerder deze week viel de politie binnen in hun woningen. Zij waren kort daarvoor in het vizier gekomen in een onderzoek naar de spectaculaire overval op een vrachtwagen met Apple-producten in Sint-Katelijne-Waver.

Apple-producten

Een trucker werd toen het slachtoffer van wat eerst bleek een verkeersongeval. Toen de trucker de verzekeringspapieren wou invullen met de bestuurder van de Mercedes waarmee het ongeval op de R6 gebeurde, ging het mis. “De overvallers bedreigden de man met een pistool en roofden de inhoud van de oplegger”, vertelde parketwoordvoerster Lieselotte Claessens eerder. Het ging om een aanzienlijke hoeveelheid Apple-producten.

Na de overval sloegen de daders op de vlucht. Een lange tijd bleven ze spoorloos. Tot eerder deze week. Toen werden ze opgepakt bij verschillende acties. “Politie kon hen identificeren op basis van telefonietaps en het bekijken van de ANPR-camera’s”, besloot Claessens. Alle vier werden voor onderzoeksrechter Philippe Van Linthout gebracht en aangehouden, de raadkamer besliste vandaag na hun voorleiding om de arrestatie met een maand te verlengen.

Op verkenning?

De vier verdachten ontkennen naar verluidt hun betrokkenheid in de zaak. Het onderzoek wordt momenteel verder gezet door de recherche van de Federale Gerechtelijk Politie in Antwerpen. Verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of de vier verdachten kort voor de overval al op verkenning zijn gegaan of niet. Zeker is dat de gangsters op het moment van de overval zeer goed waren voorbereid.