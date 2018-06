Oud-schepenen op lijst CD&V 26 juni 2018

Op de kieslijst van CD&V Sint-Katelijne-Waver komen op de laatste plaatsen een aantal oud-schepenen te staan. De lijst wordt geduwd door Eric Janssens die momenteel fractieleider is in de gemeenteraad. Bert De Keyser is vice-lijstduwer. Hij wordt voorafgegaan door Jan Van Asch en Sven Vercammen. Allen hebben in het verleden het mandaat van schepen uitgeoefend. Annita Van der Auwera, momenteel fractieleider in OCMW-raad, krijgt eveneens een plaatsje.





De partij maakte eerder al bekend dat nieuweling Sylke Pex de lijst zal trekken. (AVH)