Opschorting van straf voor bezit kinderporno 02u37 0 Sint-Katelijne-Waver Een 48-jarige man uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver die betrapt was op het bezit van kinderporno, kreeg van de rechters in Mechelen een tweede kans.

De man stapte zelf naar de politie nadat zogezegd een zeventienjarig meisje hem had afgedreigd. In ruil voor vijfhonderd euro zou ze met zijn naaktfoto niet naar de politie stappen, de veertiger wilde het meisje voor zijn en diende zelf klacht in. Agenten troffen volgens het parket verschillende foto's en filmpjes met kinderporno aan op de gsm van beklaagde. Bij een huiszoeking werd er nog meer beeldmateriaal gevonden op de computer van de veertiger.





Hij gaf de rechters mee dat hij zich schaamt en heel wat schuldinzicht heeft. De feiten ontkennen deed de man dus niet. Hij voegde er nog aan toe dat hij destijds op chatboxen begon te praten met jonge meisjes nadat hij na een huwelijk van tien jaar en een scheiding in een sociaal isolement was terecht gekomen.





"De man moet voorlopig niet terug naar de gevangenis", oordeelde de rechtbank in Mechelen. Er werd een opschorting van straf uitgesproken. Gedurende de komende twee jaar zal hij wel zijn begeleiding voor zijn seksuele problematiek moeten verder zetten. (TVDZM)