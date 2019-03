Oppositiepartij SAMEN ANDERS wil dat gemeente samenwerkt met Vlaamse Ombudsman Antoon Verbeeck

07 maart 2019

13u09 0

Oppositiepartij SAMEN ANDERS stelt voor dat het gemeentebestuur een samenwerking aangaat met de Vlaamse Ombudsman voor de behandeling van klachten. De gemeente heeft momenteel een eigen systeem van klachtenbehandeling, dat behandelt wordt via een interne klachtencoördinator. Vorig jaar waren er 38 klachten, weet SAMEN ANDERS. “Deze aanpak steunt op een reglement van 2007 en is nu aan vernieuwing toe”, zegt Tom Ongena. “Zo was er toen nog geen sprake van de integratie van het OCMW. In het laatste jaarverslag van de Vlaamse Ombudsman staat dat hij niet liever heeft dan dat gemeenten ook een beroep zouden doen op hem en zijn expertise. De Stad Kortrijk was de eerste centrumstad die van deze mogelijkheid gebruik maakt. Met succes zo blijkt. Recent raakte de evaluatie bekend van het eerste jaar van samenwerking. Slechts in 1 dossier kon men geen oplossing vinden, Een samenwerking met de Vlaams Ombudsman zal de kwaliteit van onze dienstverlening naar de burger alleen maar verbeteren.” De partij heeft het voorstel op de raadsagenda van volgende gemeenteraad geplaatst.