Opmaak van toegankelijkheidsregeling voor voormalig militair domein Antoon Verbeeck

21 februari 2019

11u25 0

Het schepencollege van Sint-Katelijne-Waver heeft aan Regionaal landschap Rivierenland de opdracht gegeven om een toegankelijkheidsregeling op te maken voor het voormalig militair domein aan de Moermansstraat. In 2016 nam het Agentschap Natuur en Bos (ANB) het beheer van het militair domein in Sint-Katelijne-Waver over van het Belgisch Leger.

“Sport en spel, wandelaars, natuur: het gemeentebestuur wil in het militair domein verschillende doelgroepen samenbrengen en elk zijn plekje bieden. De toegankelijkheidsregeling zal daarom worden opgesteld na overleg met verschillende actoren”, deelt het schepencollege mee. “Eerst vindt een intern voorbereidend overleg plaats met de verschillende gemeentelijke diensten, ANB, de lokale Natuurpuntafdeling en ORIOM. Daarna volgt een publiek participatiemoment met de verschillende gebruikers zoals scouts Parsival, mountainbikeclub Elzebikers en buurtbewoners.” Tegen eind dit jaar moet de toegankelijkheidsregeling klaar zijn.