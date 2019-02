Onverbeterlijke dief kan tien maanden in cel vliegen TVDZM

01 februari 2019

11u15 0 Sint-Katelijne-Waver Tien maanden cel en een geldboete van 800 euro. Die straf hangt Johan J. boven het hoofd. De man stond terecht voor een winkeldiefstal. En dat niet voor de eerste keer.

“Hij liep al 32 veroordelingen op waarvan verschillende voor diefstallen. De laatste dateert wel uit 2006. Toch blijkt dat de man geen lessen trekt”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot.

Deze diefstal vond plaats op 8 januari 2018. Hij ging er toen vandoor met twee flessen mondwater en een wifi-luidspreker. “De feiten worden niet ontkent”, zei meester Steff Stevens nog op zitting.

Hij verdedigde J. en vroeg een werkstraf in plaats van een celstraf. “Mijn cliënt is lange tijd op de dool geweest maar de laatste veroordeling is al van dertien jaar geleden. Sindsdien probeert hij zijn leven terug op de rails te krijgen”, besloot de strafpleiter.

Vonnis op 25 februari.