Nu ook Engelstalige opleidingen op Thomas More Campus De Nayer Antoon Verbeeck

14 maart 2019

De hogeschool Thomas More breidt haar onderwijsaanbod uit met vier nieuwe Engelstalige opleidingen, waarvan er twee worden aangeboden op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver. Het gaat om de opleidingen Bachelor of Automotive Technology en Bachelor of Electronics-ICT. “Met de Engelstalige opleidingen wil Thomas More meer buitenlandse studenten naar de hogeschool halen en de eigen studenten de kans geven om hier in het Engels een opleiding te volgen. Het levert hen een zeer goede kennis van het Engels op en een volwaardig Engelstalig diploma. En dat maakt het gemakkelijker om in het buitenland verder te studeren of er te gaan werken. En ook wie niet vertrekt, zal vaststellen dat in heel veel bedrijven in België een goede kennis van het Engels onontbeerlijk is”, klinkt het. Electronics-ICT zal vanaf volgend schooljaar tot het aanbod behoren, een jaar later wordt er gestart met de opleiding Applied Computer Science. Thomas More telt daarmee dertien Engelstalige opleidingen.