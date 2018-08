Nog steeds twijfel over mogelijk slachthuis voor moslims 08 augustus 2018

02u47 0 Sint-Katelijne-Waver Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen wil binnenkort een slachthuis bouwen in Sint-Katelijne-Waver. Maar of die er ook effectief zal komen, is nog verre van zeker. Zowel provincie als gemeente ontvingen nog geen aanvraag.

Drie jaar nadat Islamitisch Offerfeest Antwerpen een erkend slachthuis oprichtte in 't stad, wil de vzw voor dit jaar graag een nieuw slachthuis bouwen in Sint-Katelijne-Waver. De vzw richtte het slachthuis destijds op in Antwerpen als reactie op de beslissing van het stadsbestuur om onverdoofd slachten niet langer toe te staan. Zowel Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) als de Antwerpse schepen hebben zich steeds verzet tegen het slachthuis.





Omdat het Antwerpse slachthuis dit jaar verplicht zijn deuren gesloten moet houden, besloot Islamitisch Offerfeest Antwerpen om elders iets nieuws te beginnen. Niet lang daarna viel hun oog op het terrein van Veiling Zuid in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. De gemeente bouwt daar samen met de provincie aan een nieuw bedrijventerrein.





Nooit steunen

Alleen was men in de gemeente nog niet op de hoogte van de bewuste aanvraag. "Wij vielen uit de lucht bij het horen van het nieuws", zegt eerste schepen Tom Ongena (Samen Anders). "Zowel bij de gemeente als bij de provincie is er nooit een aanvraag ingediend over dergelijk slachthuis." Nochtans moet de gemeente volgens de schepen steeds op de hoogte zijn van de verkoop van gronden op het bedrijventerrein. Die wordt meestal door de provincie uitgevoerd, maar het is de gemeente die instaat voor de nodige vergunningen. Men vermoedt volgens Ongena dat enkelingen hun wensen voor werkelijkheid aannamen. "Niet enkel is er voorlopig bijzonder weinig plaats over om nog iets te bouwen, stel dat het alsnog mogelijk was, dan zouden wij als gemeente een slachthuis waar onverdoofd slachten is toegestaan en dus ook de wet wordt overtreden, nooit steunen", besluit schepen Ongena.





(TVDZM)