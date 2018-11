Nieuwe straatnaamborden laten op zich wachten Antoon Verbeeck

08 november 2018

14u20 1 Sint-Katelijne-Waver Bewoners van de Otterbeekweg en Hoveniersstraat wachten nog steeds op een straatnaambord. De straten kregen enkele maanden geleden een nieuwe naam. Oppositiepartij CD&V is vragende partij om zo snel mogelijk de borden te plaatsen.

De nieuwe straatnamen werden gegeven aan een stuk van de Mussepi en een nieuw aangelegde weg. De naamsverandering en het aanleggen van de weg is in kader van de werken van POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) die momenteel bedrijvenzone Veiling Zuid aan het aanleggen is.

“De bewoners van de Otterbeekweg en Hoveniersstraat klagen erover dat er na de naamswijziging van hun straat nog steeds geen nieuwe straatnaamborden staan, zodat bezoekers hen niet of moeilijk weten te vinden”, bracht CD&V het punt aan op de gemeenteraad.

“Ook op de hoek van de Mechelsesteenweg-Potputlei is het bord ‘Potputlei’ verdwenen, terwijl op de hoek van de Otterbeekweg - Potputlei nog een bord ‘Mussepi’ hangt. Kunnen de nieuwe straatnaamborden zo snel mogelijk geplaatst worden?”, klonk het.

Georgette Lahaye is een bewoonster van de Hoveniersstraat, voordien Mussepi. “Voor de postbodes is het geen probleem. Alleen wanneer ik volk uitnodig moet ik altijd eerst uitleggen waar ze precies moeten zijn. Het is verwarrend. De straatnaamverandering is nochtans al vier maanden geleden gebeurd. Ik bracht de gemeente op de hoogte en kan nu alleen nog maar hopen dat er snel een bordje komt.”

“Het is een terechte vraag. Wij hebben dit zelf ook al aangekaart. De procedure van de borden loopt, maar een exacte timing kunnen we nog niet geven. Liefst zo snel mogelijk uiteraard”, reageert burgemeester Kristof Sels (N-VA).

“Moest het te lang duren, dan zetten we zelf tijdelijke borden. Er moet nog gekeken worden welke borden al definitief gezet kunnen worden en welke niet. Men is in de omgeving van de straten nog aan het werken en dan is het risico zeer groot dat dergelijke palen in de weg staan en worden omvergereden.”