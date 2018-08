Nieuwe straat in sociale woonwijk zal 'Sporkenboslei' heten 17 augustus 2018

De sociale koopwoningen die Klemo (Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken) bouwt in de wijk Schrans, komen aan de de straat 'Sporkenboslei'. De naam van de straat werd onlangs goedgekeurd. Nog dit najaar starten de wegeniswerken. Tegen 2021 zullen er twintig eengezinswoningen en twaalf appartementen klaar zijn, voor zowel alleenstaanden als kleine en grotere gezinnen. In de buurt komt er ook een parkje die de woningen met de bestaande wijk verbindt. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) treedt op als bouwheer. "Met dit project spelen we in op de vraag naar betaalbare woningen, want in Sint-Katelijne-Waver staan er tachtig kandidaten op de wachtlijst." (AVH)