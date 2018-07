Nieuwe hondenlosloopzone aan kasteel 12 juli 2018

02u51 2

Het gemeentebestuur opent op zaterdag 14 juli de tweede hondenlosloopzone in de gemeente. De hondenlosloopzone achter het kerkhof in Elzestraat is een groot succes en daarom komen er extra bij. De renovatie van het Sint-Michielskasteel en opwaardering van het park was een mooie gelegenheid om er ook daar één te voorzien. "Deze nieuwe hondenlosloopzone is een speciale geworden. Eén voor echte waterratten, want ze bevat een zwemvijver. Een filter zorgt ervoor dat het water altijd proper en gezond blijft. Verder zijn er een zandpartij om goed te kunnen rollebollen en rioolbuizen om lekker in te spelen", deelt de gemeente mee. Alle honden en hondenliefhebbers zijn welkom om 14 uur om de nieuwe hondenlosloopzone aan het Sint-Michielskasteel mee te openen. (AVH)