Nieuwe fuifzaal aan Dreefvelden GEMEENTE KOOPT GROND AAN, BOUW NOG NIET VOOR MORGEN ANTOON VERBEECK

23 juni 2018

02u32 0 Sint-Katelijne-Waver Er komt een nieuwe fuif- en evenementenzaal in het centrum, langs de werfweg die de Leliestraat met Dreefvelden verbindt. De gemeente heeft een akkoord bereikt om daar een stuk grond aan te kopen, maar de bouw is nog niet voor morgen.

De komst van een nieuwe fuif- en evenementenzaal staat al jaren op het verlanglijstje van het gemeentebestuur. De bouw zal niet voor morgen zijn, maar de locatie ligt nu wel al vast. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) heeft namelijk een compromis voor de aankoop van een lap grond aan kmo-zone Dreefvelden, op een boogscheut van het centrum. "Het terrein is al vele jaren voorbestemd voor gemeenschapsfuncties, zoals een fuif- en evenementenzaal. De centrale ligging, net buiten de dorpskern maakt het een geschikte locatie. Er is voldoende ruimte voor een zaal én parking, zonder overlast voor buurtbewoners", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Joris De Pauw (N-VA).





Huren

"We beschikken in alle kernen over verschillende zaaltjes, toch horen we regelmatig dat er nood is aan een degelijk uitgeruste zaal voor grotere evenementen. De aankoop van de grond is alvast een eerste stap in de richting", reageert cultuurschepen Ronny Slootmans (Samen Anders). "De toekomstige zaal kan dienen als fuifzaal voor onze jeugd. Verenigingen kunnen de zaal huren voor muziekoptredens, toneelvoorstellingen en andere activiteiten. Ook grotere evenementen zoals Katelijnse Keien zullen er plaatsvinden", vult burgemeester Kristof Sels (N-VA) aan, bevoegd voor het jeugdbeleid in de gemeente.





"We gaan uiteraard de verenigingen niet verplichten om de nieuwe zaal te gebruiken voor hun fuiven, maar ik veronderstel dat ze de verhuis wel zullen maken. Ze vinden er een betere infrastructuur, er is parking bij de deur en de zaal ligt niet in het midden van een dorpskern."





Graaf D'Elissem

Sels maakt de verwijzing naar zaal Graaf D'Elissem in hartje Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Tijdens fuiven wordt de buurt vaak opgeschrikt door vandalisme en geluidsoverlast. "Ik veronderstel dat eigenaars van de zalen in onze gemeente tevreden zijn met een nieuwe fuifzaal. Ze zullen na een fuif geen klachten meer te horen krijgen en hoeven niet langer te vrezen dat er iets stuk is gegaan. De zalen die er nu zijn, zijn bovendien niet echt geschikt voor grote fuiven. We gaan met deze nieuwe fuifzaal dus niet in concurrentie met andere zalen." De aankoop van de grond, waarmee een bedrag van 365.000 euro is gemoeid, wacht nog wel op de goedkeuring van de gemeenteraad, die op maandag samenkomt. "We willen zo snel als kan met de bouw starten, maar de opmaak van een bouwdossier vraagt nu eenmaal tijd. De eerste schop in de grond, zal vermoedelijk iets voor volgend jaar zijn", besluit de burgervader.