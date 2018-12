Nieuwe fietsverbinding naar scouts en voetbal Antoon Verbeeck

13 december 2018

11u30

Sint-Katelijne-Waver is een veilige fietsverbinding rijker. De nieuwe doorsteek tussen Vossevelden en Reinaertstraat zorgt ervoor dat heel wat kinderen en jongeren vlotter tot bij de scoutslokalen en voetbalterreinen in de Vossevelden raken. Achteraan in de doodlopende straat Vossevelden bevinden zich de voetbalterreinen van KFC Katelijne en de lokalen van scouts Jan Breydel en gidsen Sint-Katrien. Fietsers die vanaf de Duffelsesteenweg kwamen, moeten tot voor kort rijden via de Markt en Stationsstraat. “Met de nieuwe fietsverbindingen verkorten we niet alleen hun afstand, het is ook een stuk veiliger”, vertelt schepen voor Mobiliteit Tom Ongena (SAMEN ANDERS). “Voortaan kunnen fietsers ruim voor de Markt de Reinaertstraat inrijden en via het nieuwe fietspad tot in de Vossevelden fietsen”, besluit schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA).