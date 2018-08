Nieuwe fietstunnel Heisbroekweg klaar 01 september 2018

De aanleg van de nieuwe fietstunnel langs de Heisbroekweg is afgerond. Om het bedrijventerrein 'Veiling Zuid' vlot bereikbaar te maken werd een volledig nieuwe toegangsweg aangelegd die via een rotonde aansluit op de Heisbroekweg. Om die nieuwe weg veilig te kunnen kruisen, werd ook een fietstunnel gebouwd. Deze tunnel wordt vandaag geopend. "De fietsverbinding langs de Heisbroekweg is een veel gebruikte fietsweg tussen de kernen Elzestraat en Pasbrug-Nieuwendijk en het Centrum, onder meer door leerlingen van Hagelstein en Sint-Ursula-Instituut. Zij zullen opnieuw langs een veilige route en zonder omweg naar school kunnen fietsen", aldus schepen van Mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders). Helemaal klaar is de tunnel nog niet. Eandis kan pas in oktober de vaste verlichting plaatsen. "Eandis heeft tijdelijke verlichting geplaatst", aldus Ongena. (AVH)