Nieuwbouw rusthuis Bosbeekhof loopt waterschade op, verhuis bewoners wordt uitgesteld Antoon Verbeeck

13 februari 2019

15u06 0 Sint-Katelijne-Waver De werf van het nieuwe woonzorgcentrum Bosbeekhof, het voormalige Sint-Elisabeth, in het centrum van Sint-Katelijne-Waver heeft heel wat schade opgelopen. Een openstaande kraan zette een groot deel van het nieuwe gebouw onder water. De verhuis wordt enkele maanden uitgesteld.

In september 2017 ging de eerste spadesteek de grond in. De personeelsleden en 92 bewoners van het oude woonzorgcentrum kijken sindsdien uit naar de verhuis. Op 21 maart zou het zover zijn, maar een openstaande kraan in de nieuwbouw gooit nu roet in het eten. “Twee weken geleden stond een kraan in de technische ruimte van de nieuwbouw een ganse nacht open. De schade is aanzienlijk. Het water sijpelde van de derde verdieping door naar beneden en berokkende heel wat schade in de onderliggende verdiepingen. De hele achterkant van het nieuwe gebouw, goed voor de helft van het aantal kamers, is beschadigd”, zegt directeur Maddy Van den Bergh.

“Hoe dit is kunnen gebeuren, is voor ons een raadsel. Wellicht zullen we het nooit weten. Ondertussen zijn de verzekeringen de schade aan het opmeten en wordt er bekeken of er al dan niet iets moet afgebroken worden. In de beschadigde ruimtes wordt er nog een maand lang droge lucht geblazen. Dit is een serieuze domper. Alleen de brandweerinspectie stond nog op het programma, daarna stond de verhuis gepland. Die verhuisplannen mogen we dus voor enkele maanden opbergen. Bovendien moeten we nu ook extra kosten maken: aan de nieuwbouw én aan ons huidig gebouw, om onze bewoners de komende maanden nog een comfortabel verblijf te kunnen geven. Gelukkig is dit incident niet na onze verhuis gebeurd.”