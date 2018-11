Nieuw gemeenteraadslid voor CD&V Gewezen OCMW-voorzitter Paul Van Rompaey legt eed af





Antoon Verbeeck

06 november 2018

14u11 0

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond legde Paul Van Rompaey zijn eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Bij de verkiezingen in 2012 kreeg Van Rompaey 261 voorkeurstemmen en hij was eerste opvolger. Hij komt in de plaats van Bert De Keyser die om persoonlijke redenen ontslag nam. Van Rompaey was van 2000 tot 2015 OCMW-raadslid en OCMW-voorzitter van 2010 tot 2012. Hij is gepensioneerd ambtenaar van de NMBS en vader van vier kinderen.