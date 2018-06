Nieuw fietspad voor bezoekers sporthal en leerlingen 16 juni 2018

Tussen Dreefvelden en Dokter Laenenstraat wordt er momenteel een nieuwe fietsverbinding aangelegd. Dit fietspad wordt een nieuwe, veilige route voor de bezoekers van de sporthal Heiveld, waaronder veel schoolgaande kinderen.





"De sporthal wordt druk bezocht. Ook door leerlingen van onder meer het college Hagelstein. Zij moeten vandaag omrijden via de drukke Mechelsesteenweg en Dreefvelden, waar geen fietspad is en waar veel verkeer rijdt van en naar de kmo-zone", zegt mobiliteitsschepen Tom Ongena (Samen Anders). Op de plaats waar de fietsverbinding uitkomt op Dreefvelden, komt een verhoogd plateau zodat het auto- en vrachtverkeer wordt afgeremd. "Dat moet de oversteek naar de sporthal beveiligen, maar ook het verkeer dat van de kmo-zone komt, afremmen. Vandaag krijgen we geregeld de opmerking dat vrachtwagens daar te snel de bocht nemen." Voor de aanleg van de plateau zal Dreefvelden vanaf 18 juni tot en met 2 augustus afgesloten zijn aan de kant van de Mechelsesteenweg. Er is een omleiding voorzien.





De werken duren tot het bouwverlof. (AVH)