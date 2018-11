Nieuw bestuur voor sp.a Antoon Verbeeck

29 november 2018

15u42 1 Sint-Katelijne-Waver De partij sp.a Sint-Katelijne-Waver heeft op woensdag een nieuw bestuur gekozen. Huidig voorzitter en schepen Servaas De Vries geeft de fakkel door, na dertig jaar in de gemeentepolitiek.

“Het nieuwe team is er klaar voor, tijdens de afgelopen campagne hebben onze kandidaten laten zien wat ze in hun mars hebben, ik heb er alle vertrouwen in.” Nieuwe voorzitter wordt Jean-Marc Lauwers. “Onze ploeg is ingeworteld in onze gemeente en hebben allemaal een verschillende achtergrond. Van vakbondsafgevaardigde tot humanist, rasechte Waveraar of geboren en getogen in het centrum. Kortom een ploeg die een echte weerspiegeling vormt van onze gemeente.”

Ondervoorzitter en penningmeester is Jiri Nossent, Caroline Andries is de nieuwe secretaris. Toekomstige gemeenteraadsleden voor sp.a, dat met Open Vld het kartel SAMEN ANDERS vormt, zijn Katrien Willems, Maurice Verheyden, Wim Marnef en Annelies Bal.