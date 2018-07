MS-patiënt bedwingt Zwitserse bergen GEERT SWINNEN MAAKT TOCHT MET HANDBIKE VOOR GOEDE DOEL ANTOON VERBEECK

18 juli 2018

02u25 0 Sint-Katelijne-Waver Katelijnenaar Geert Swinnen (50) bedwingt in augustus met zijn handbike de Zwitserse bergen. Met zijn sponsortocht wil Geert, die zelf aan MS lijdt, geld in het laatje brengen voor de aankoop van twee sportrolstoelen voor Angela en Elke, twee speelsters van zijn badmintonclub.

Al 34 jaar leeft Geert met Multiple sclerose (MS). Twee jaar geleden deed de spierziekte hem in een rolstoel belanden, maar dat belet Geert niet om zeer sportief te zijn. Zo speelt hij rolstoelbadminton bij club BD Opslag in Mechelen en rijdt hij met de handbike. "Een paar jaar geleden begon ik met rolstoelbadminton", steekt Geert van wal. "En het veranderde mijn leven. Ik accepteerde dat stappen me te veel energie kostte en besloot daarom in een rolstoel door het leven te gaan. Sport is altijd heel belangrijk geweest voor mij, en dat is dankzij de rolstoel opnieuw mogelijk geworden. Sinds ik in een rolstoel zit, ben ik niet meer gehandicapt", legt Geert uit.





Minder wendbaar

"Angela en Elke zijn twee jonge vrouwen die met veel enthousiasme komen badmintonnen, maar omwille van hun handicaps kunnen zij geen gebruik maken van de sportrolstoelen die de club ter beschikking heeft. Zij spelen dus met hun dagdagelijkse rolstoel, wat hen minder wendbaar maakt."





1.250 hoogtemeters

Een sportroelstoel heeft een prijskaartje dat kan oplopen tot 5.000 euro. Daarom wil Geert zijn steentje bijdrage met een actie. "Een paar jaar geleden ontdekte ik de handbike, en die komt nu handig van pas. Tijdens een gezinsvakantie in Zwitserland zal ik in augustus van Sierre naar Zinal fietsen. Een tocht van 25 kilometer en 1.250 hoogtemeters met de handbike." Een zware tocht, al is Geert niet aan zijn proefstuk toe. "Ondertussen heb ik al twee keer aan de 20 kilometer van Brussel meegedaan en vorige zomer heb ik mijn eerste Zwitserse col bedwongen: de Col du Grand Saint-Bernard. Dat heeft me bloed, zweet en tranen gekost, maar ik ben er toch geraakt. En het smaakte naar meer... Alleen laat ik me deze keer sponsoren."





Sponsors

"De opbrengst zal naar de sportrolstoelen voor Elke en Angela gaan. Sponsoren kan op verschillende manieren. Ofwel kies je zelf een bedrag dat je per hoogtemeter wenst te sponsoren en stuur je een mailtje met dit bedrag naar veerle.torfs2@telenet.be. Eind augustus laten wij dan weten hoeveel hoogtemeters ik effectief gehaald heb en dan stort je het verschuldigde bedrag op rekening BE20 9731 4715 1256 op naam van 'Van Sierre naar Zinal'. Je kan er ook voor kiezen om op voorhand een vast bedrag te storten. Ook bedrijven kunnen sponsoren. Vanaf een bedrag van 500 euro laten wij het bedrijfslogo op een vlaggetje drukken, dat ik zal bevestigen aan de handbike. We mikken op zo'n 9.000 euro."