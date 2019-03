Mobiliteitswijzigingen rond project Borgerwijk op vraag van buren Antoon Verbeeck

14u45 0 Sint-Katelijne-Waver Drie maanden na de eerste aanvraag voor de verkavelingsvergunning voor project Borgerwijk aan de Ijzerenveld dient het consortium Bergesteyn een nieuwe aanvraag in voor de verkaveling van het zorgvastgoed. Een eerste aanvraag kreeg geen groen licht van de gemeente, waarna er enkele wijzigingen op het vlak van mobiliteit werden aangebracht.

Mede door de bezwaren van de buurt inzake mobiliteit en privacy werden er fundamentele wijzigingen doorgevoerd. “Het consortium heeft deze bezorgdheden van de omwonenden ter harte genomen en heeft de laatste maanden intensief gewerkt om hieraan tegemoet te komen. Deze waren vooral gericht op eventuele inkijk en de impact op de mobiliteit rondom de site. In het nieuwe ontwerp wordt de groenbuffer aan de noordkant van het terrein denser en bouwvrij van alle type constructie, waardoor inkijk vermindert en privacy verbetert ten gunste van de bewoners aan de kant van Berkelei. Het kleinere perceel aan de Drieraderstraat is uitsluitend residentieel en zal in een latere fase ontwikkeld worden”, deelt het consortium mee.

“De Drieraderstraat blijft enkelrichting en zal niet bijkomend belast worden door extra verkeer dat het zorgvastgoed teweeg zou brengen. Het bestemmingsverkeer voor de zorgsite verloopt nu via de Ijzerenveld naar de nieuw aangelegde Kapelweg. De bestaande Kapelweg is een afsplitsing van de huidige Kapelweg die gevrijwaard wordt van bijkomend verkeer. Het huidige verkeerstraject blijft dus ongewijzigd. De huidige inrit naar het administratieve centrum op het private terrein van Borgerstein wordt daarom openbare weg, met name de nieuw aangelegde Kapelweg.”

De ontwikkeling van het Borgerwijkproject verloopt in fases. Er wordt eerst voorrang gegeven aan de huidige bewoners van zorginstelling Borgerstein die een gloednieuwe campus krijgen. In een later stadium wordt het project uitgebreid naar een gevarieerd residentieel aanbod. Het totale project, zowel de vergunning als uitvoering, zou volgens de huidige plannen zo’n 5 jaar in beslag nemen. Volgend jaar staat de herbestemming van het gekende seminariegebouw op de agenda. “We voelen veel interesse uit de buurt naar de herbestemming van de site en ook specifiek naar het seminariegebouw. We hebben hier dan ook voldoende tijd ingebouwd om een kwalitatief programma op punt te krijgen, rekening houdend met de erfgoedwaarde van het gebouw”, zegt Thomas de Jong van CORES Development, één van de ontwikkelaars van het project. “Hierbij willen we alle belanghebbende partijen horen en op basis van de identiteit van de huidige én toekomstige buurtbewoners een programma op maat uitwerken. Contact met de buurtbewoners is voor ons een essentieel onderdeel van het welslagen van dit concept.”