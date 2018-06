Mobiele camera's tegen overlast 07 juni 2018

Het gemeentebestuur test momenteel drie mobiele camera's uit. De camera's zullen na overleg tussen politie en burgemeester ingezet worden op plaatsen waar overlast vaak voorkomt.





Momenteel hangen ze aan het speelpleintje in Leyland, aan het speelplein de blauwe pinguïn in de Kanadastraat en op de hoek van Dorp en Bosstraat ter hoogte van zaal Graaf d' Elissem. "De camera's werden in eerste instantie aangekocht om de overlast bij fuiven in te perken, zoals aan Graaf d'Elissem in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.





De gemeente heeft de voorbije jaren verschillende maatregelen genomen: de uitbater van de nachtwinkel werd gecontroleerd op verkoop van sterke drank aan minderjarigen en het politiereglement werd aangepast waardoor het verboden is om sterke drank te gebruiken in het openbaar tussen 23 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Met deze camera's willen we sneller, doelgerichter en efficiënter optreden bij overlast", zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). Tijdens de testfase bekijken gemeente en politie onder andere hoe ver ze beelden kunnen filmen die voldoende scherp zijn om te gebruiken. De beelden worden verstuurd naar het politiecommissariaat van de politiezone Bodukap. Daar kunnen politieagenten bij verdacht gedrag meteen een politiepatrouille op pad sturen.





De gemeente betaalde 31.000 euro voor de camera's.





(AVH)